Çankırı Çerkeş’te Ahır ve Samanlık Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Dikenli köyünde Aksu ailesine ait ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü; ahırdaki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:05
Çankırı Çerkeş’te Ahır ve Samanlık Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı Çerkeş’te Ahır ve Samanlık Yangını

Dikenli köyünde Aksu ailesine ait yapılar zarar gördü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Dikenli köyünde, Aksu ailesine ait ahır ile samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sonucunda, ahır ve samanlığın yanı sıra ahırda park halinde bulunan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve ahırda park halinde bulunan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve ahırda park halinde bulunan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve ahırda park halinde bulunan hafif...

