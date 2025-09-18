Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü

Çankırı Çerkeş'te çıkan yangında Ali Dağıstan'a ait samanlık kullanılamaz hale geldi, bitişikteki evde hasar oluştu; yangının kıvılcımdan çıktığı üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:46
Olay yeri ve müdahale

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yenimahalle Fidanlık yolu mevkisinde Ali Dağıstan'a ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahale çalışmalarına Çerkeş, Çardaklı ve Atkaracalar itfaiye birlikleri ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri katıldı. Ekiplerin çabasıyla yangın söndürülürken, samanlık kullanılamaz hale geldi.

Hasar ve olası neden

Yangın sırasında bitişiğindeki evde de zarar meydana geldi. İlk bulgulara göre yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

