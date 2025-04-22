Çankırı'da 23 Nisan Coşkusu: 'Dünya Çocukları' Temasıyla Kutlandı

Çankırı'da 23 Nisan Heyecanı

Çankırı'da minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'Dünya Çocukları' temasıyla kutlayarak büyük bir coşku yaşadı. İl Müftülüğüne bağlı İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen etkinlikte toplam 91 öğrenci yer aldı.

Etkinlikte Renkli Anlar

Kurs bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, farklı ülkelerin kültürünü yansıtacak kıyafetler giyerek çeşitli gösteriler sundu. Renkli ve neşeli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocukların performansları izleyenleri büyüledi.

Palyaçolar ve Eğlencenin Tadını Çıktı

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken unsuru ise palyaço gösterisi oldu. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yüz boyama etkinliği ve kortej yürüyüşü günün eğlencesini artırdı.

Lezzetli İkramlarla Kutlama Tamamlandı

Programın sonunda öğrencilere müzik eşliğinde ikramlarda bulunuldu. Davetliler, bu özel günde miniklerin mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşadı.

Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı. İl Müftülüğüne bağlı İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından kurs bahçesinde 91 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte çocuklar, farklı ülkelerin kültürünü yansıtacak kıyafetler giyerek çeşitli gösteriler sundu.

Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı. İl Müftülüğüne bağlı İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından kurs bahçesinde 91 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte çocuklar, farklı ülkelerin kültürünü yansıtacak kıyafetler giyerek çeşitli gösteriler sundu.