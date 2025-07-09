Çankırı'da 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Çankırı'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 kınalı keklik salındı. Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu önemli çalışma, Ilgaz ilçesi Sazak köyünde düzenlenen programla hayata geçirildi.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Şube Müdürü Gültekin Aksan ve protokol üyeleri katıldı. Salınan keklikler, İlçelerin yanı sıra Bayramören, Şabanözü ve Çerkeş bölgelerinde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bu önemli adımla, ekosistemin korunması ve avlanma baskısının azaltılması hedefleniyor. Vali Taşolar, burada yaptığı açıklamada, biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine vurgu yaptı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda keklik ve bıldırcın türü kuşların avlanmasının yıl sonuna kadar yasaklandığını belirtti.

Taşolar, Çankırı'daki doğal yaşamın sürdürülebilirliği için bu tür çalışmaların ilerleyen dönemlerde de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Çankırı'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 kınalı keklik salındı.

Çankırı'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 kınalı keklik salındı.