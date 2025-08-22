Çankırı'da 626 Bin Sazan Yavrusu 11 Gölete Bırakıldı

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında salım yapıldı

Çankırı genelinde 11 gölete 626 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Kentte sürdürülen "2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, balık üretimi Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma Üretim İstasyonu tarafından gerçekleştirildi ve sazan balıkları göletlere salındı.

Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, projenin amaçlarını; doğal kaynakların korunması, avcılık nedeniyle azalan stokların takviyesi, iç su kaynaklarına yönelimin artırılması, sportif avcılık, ekosistemin canlı tutulması, doğal stokların zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılık olarak sıraladı.

Candan, bakanlık tarafından yürütülen balıklandırma çalışmalarının amatör balık avcılığının gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Yapılacak avcılıkla ilgili kurallara uyulmasının önemine dikkat çeken Candan, "Su ürünleri varlığımızın korunması için il müdürlüğümüz su ürünleri koruma kontrol birimlerince ilimiz göletlerinde denetimler aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

