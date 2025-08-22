DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

Çankırı'da 626 Bin Sazan Yavrusu 11 Gölete Bırakıldı

Çankırı'da '2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Amasya Yedikır tarafından üretilen 626 bin sazan yavrusu 11 gölete salındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:34
Çankırı'da 626 Bin Sazan Yavrusu 11 Gölete Bırakıldı

Çankırı'da 626 Bin Sazan Yavrusu 11 Gölete Bırakıldı

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında salım yapıldı

Çankırı genelinde 11 gölete 626 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Kentte sürdürülen "2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, balık üretimi Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma Üretim İstasyonu tarafından gerçekleştirildi ve sazan balıkları göletlere salındı.

Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, projenin amaçlarını; doğal kaynakların korunması, avcılık nedeniyle azalan stokların takviyesi, iç su kaynaklarına yönelimin artırılması, sportif avcılık, ekosistemin canlı tutulması, doğal stokların zenginleştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılık olarak sıraladı.

Candan, bakanlık tarafından yürütülen balıklandırma çalışmalarının amatör balık avcılığının gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Yapılacak avcılıkla ilgili kurallara uyulmasının önemine dikkat çeken Candan, "Su ürünleri varlığımızın korunması için il müdürlüğümüz su ürünleri koruma kontrol birimlerince ilimiz göletlerinde denetimler aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çankırı genelinde 11 gölete 626 bin sazan yavrusu bırakıldı. Kentte sürdürülen "2025 Yılı Su...

Çankırı genelinde 11 gölete 626 bin sazan yavrusu bırakıldı. Kentte sürdürülen "2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma Üretim İstasyonu tarafından üretimi gerçekleştirilen sazan balığı göletlere salındı.

Çankırı genelinde 11 gölete 626 bin sazan yavrusu bırakıldı. Kentte sürdürülen "2025 Yılı Su...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
5
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
6
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'
7
İran ile İngiltere‑Fransa‑Almanya 'snapback' ve nükleer görüşmesi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası