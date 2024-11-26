Çankırı'da Anne ve Kızı 28 Yıl Sonra Kavuştu

28 Yıl Sonra Duygusal Buluşma

Çankırı'da yaşanan sevgi dolu bir hikaye, 28 yılın ardından bir anne ve kızının kavuşması ile cereyan etti. Ailevi sorunlar nedeniyle doğumunun ardından kızından ayrılan Hatice Gazi, yıllar sonra evladından haber almak için mücadele etti.

Kızının İzini Sürdü

Çankırı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile irtibata geçen anne Gazi, kızı Ayşegül Korkmaz'ın izine ulaştı ve Sinop'ta yaşayan kızının, annesini görmek için Çankırı'ya gelmesini sağladı.

Duygusal Anlar Yaşandı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde bir araya gelen anne-kız, duygusal anlar yaşadı. Anne Hatice Gazi, gazetecilere verdiği demeçte, "Çok heyecanlıyım. Daha önce kızımın hiç fotoğrafını bile görmedim. Buraya gelmeye karar verdim," ifadelerini kullandı.

Ayşegül Korkmaz'ın Duyguları

Ayşegül Korkmaz, kendisini büyüten babaannesi ve halasından bahsederek, "Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim. 28 sene oldu, fotoğrafını bile görmemiştim," dedi. Korkmaz, çocukluğunun detaylarını paylaşarak, "Kırkım bile çıkmamıştı. Babaannemle yaşıyordum. Halam evlendikten sonra 3 yaşında onun yanına geldim," şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankırı'da bir anne ailevi sebeplerden dolayı ayrıldığı kızıyla 28 yıl sonra buluştu. Anne Hatice Gazi (sağda), 28 yıldır görmediği kızı Ayşegül Korkmaz (solda) ile kavuşmasının ardından duygusal anlar yaşadı.

Çankırı'da bir anne ailevi sebeplerden dolayı ayrıldığı kızıyla 28 yıl sonra buluştu. Anne Hatice Gazi (sağda), 28 yıldır görmediği kızı Ayşegül Korkmaz (solda) ile kavuşmasının ardından duygusal anlar yaşadı.