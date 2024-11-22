Çankırı'da Cenazeye Giden Midibüs Devrildi: 29 Yaralı

Çankırı'da Facia: Midibüs Şarampole Devrildi

Çankırı'da, cenazeye giden 29 kişi-nin yaralandığı bir midibüs kazası gerçekleşti. A.K. yönetimindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerindeki Dedeköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle kara yolunda trafik akışı, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Midibüsün, İstanbul'dan hareket eden yolcularının yakınlarının cenazesine katılmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine gittiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankırı'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.