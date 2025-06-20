Çankırı'da 'Dondurma Günü': Vali Koltuğuna Otoriteyle Oturan Çocuk, Arkadaşlarına İkramda Bulundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çankırı'da vali koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner, karne günü için verdiği dondurma dağıtımı talimatının başarıyla yerine getirildiğini müjdeledi.

Çetiner, valilik makamına oturduğu gün, okullarda dondurma dağıtılması yönünde önemli bir talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda, Çankırı'ya Kahramanmaraş'tan 16 bin dondurma getirildi. Karne günü dolayısıyla kentteki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ikram edilecek dondurmalar, büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bu anlamlı günde Yavuz Çetiner'i öğrenim gördüğü Güneş İlkokulu'nda ziyaret etti. Vali Taşolar, karnelerini alan öğrencilerle birlikte dondurma dağıtarak onlara sürpriz yaptı.

Vali Taşolar, "Sadece sizin sınıf ve okulunuzdaki değil, talimatınızla Çankırı genelindeki bütün kardeşlerimiz karne hediyesinden almış oldu. İl genelinde toplam 16 bin dondurma dağıtılıyor. Benim için de en anlamlı karne günü oldu. O da Sayın Valimizin sayesinde oldu. Kendisine böyle bir fırsatı çocuklarımıza sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Yavuz Çetiner ise talimatının sebebini şu sözlerle açıkladı: "Tüm arkadaşlarımın dondurma yemesini istediğim için böyle bir talimat verdim. İlk önce arkadaşlarıma kendim almak istemiştim ama param yetmemişti. O yüzden bunu arkadaşlarıma karne gününde hediye olarak sunmak istedim. Ben de çok mutlu hissediyorum, arkadaşlarım da çok mutlu olduğu için çok seviniyorum."

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in (sağda) karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi. Dondurma dağıtıma Vali Mustafa Fırat Taşolar (solda) da katıldı.

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in (sağda) karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi. Dondurma dağıtıma Vali Mustafa Fırat Taşolar (solda) da katıldı.