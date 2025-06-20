DOLAR
39,61 0,14%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.277,13 0,19%
BITCOIN
4.192.136,09 -1,54%

Çankırı'da 'Dondurma Günü': Vali Koltuğuna Otoriteyle Oturan Çocuk, Arkadaşlarına İkramda Bulundu

4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in 23 Nisan'da verdiği dondurma dağıtım talimatı, karne günü uygulanarak hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:10
Çankırı'da 'Dondurma Günü': Vali Koltuğuna Otoriteyle Oturan Çocuk, Arkadaşlarına İkramda Bulundu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çankırı'da vali koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner, karne günü için verdiği dondurma dağıtımı talimatının başarıyla yerine getirildiğini müjdeledi.

Çetiner, valilik makamına oturduğu gün, okullarda dondurma dağıtılması yönünde önemli bir talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda, Çankırı'ya Kahramanmaraş'tan 16 bin dondurma getirildi. Karne günü dolayısıyla kentteki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ikram edilecek dondurmalar, büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bu anlamlı günde Yavuz Çetiner'i öğrenim gördüğü Güneş İlkokulu'nda ziyaret etti. Vali Taşolar, karnelerini alan öğrencilerle birlikte dondurma dağıtarak onlara sürpriz yaptı.

Vali Taşolar, "Sadece sizin sınıf ve okulunuzdaki değil, talimatınızla Çankırı genelindeki bütün kardeşlerimiz karne hediyesinden almış oldu. İl genelinde toplam 16 bin dondurma dağıtılıyor. Benim için de en anlamlı karne günü oldu. O da Sayın Valimizin sayesinde oldu. Kendisine böyle bir fırsatı çocuklarımıza sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Yavuz Çetiner ise talimatının sebebini şu sözlerle açıkladı: "Tüm arkadaşlarımın dondurma yemesini istediğim için böyle bir talimat verdim. İlk önce arkadaşlarıma kendim almak istemiştim ama param yetmemişti. O yüzden bunu arkadaşlarıma karne gününde hediye olarak sunmak istedim. Ben de çok mutlu hissediyorum, arkadaşlarım da çok mutlu olduğu için çok seviniyorum."

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in (sağda) karne...

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in (sağda) karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi. Dondurma dağıtıma Vali Mustafa Fırat Taşolar (solda) da katıldı.

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in (sağda) karne...

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in (sağda) karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi. Dondurma dağıtıma Vali Mustafa Fırat Taşolar (solda) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!