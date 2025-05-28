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Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 22:31
Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da Takla Atan Araçta Can Kaybı ve Yaralılar

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Hüseyin K. (55) idaresindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu İnandık köyü mevkisinde orta refüje çarparak takla attı.

Olayın ardından hemen ihbarda bulunulmasıyla birlikte, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, araçta bulunan Azime K. (51) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin K. ile birlikte Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Çankırı'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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