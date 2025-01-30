Çankırı'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Çankırı'da Devriye Otomobil Devrildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisinde gerçekleşti. 78 yaşındaki K.D. idaresindeki 16 CVJ 15 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza anında otomobilde bulunan sürücü K.D. ile yolcular F.B. (60) ve S.D. (75) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.