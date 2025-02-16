Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında

Çankırı'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:58
Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında

Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, düzenlediği başarılı operasyonla sahte içki imalatına geçit vermedi. Yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, Çankırı il merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri, yaptıkları baskınlarda önemli malzemeler de ele geçirdi.

Operasyon sırasında 50 litre sahte içki, 23 aroma kiti, 27 doluma hazır şişe ve 50 adet kullanılmamış metal şişe kapağı bulundu. Ele geçirilen bu malzemeler, sahte içki üretimi ile ilgili olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna devam ediliyor. Emniyet Müdürlüğü, sahte içkilerin piyasaya sürülmesiyle ilgili çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

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