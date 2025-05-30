Çankırı'da Sigaradan Ölüm Vakasının Canlandırması Yapıldı

Çankırı'da, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla dikkat çekici bir canlandırma gerçekleştirildi. Yeşilay Çankırı Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Karatekin Parkı'nda sigara yoluyla hayatını kaybeden bir bireyi temsilen cansız manken yerleştirildi.

Senaryo gereği, parkta yer alan mankenin müdahalesi için 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemelerde, mankenin sigaraya bağlı nedenlerden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Etkinliğe katılan polis ekipleri ise olay yerindeki incelemeler sonucunda çevredeki sigara izmaritleri ve sigara paketlerini toplayarak delil torbasına koydu. Daha sonra katılımcılar kurulan stantları ziyaret etme fırsatı buldular.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlara karbonmonoksit testi yapılarak, sağlıklı yaşam için bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarına vurgu yaptı. Özcan, tütün endüstrisinin özellikle çocuklara ve gençlere yönelik bilinçli pazarlama stratejileri uyguladığını belirterek, "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günlük ortalama 20 bin kişinin ölümüne neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem önleyici hem de müdahale edici faaliyetlerin yürütüldüğünü dile getirerek, "Özellikle tütün bağımlılığına karşı birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık merkezlerimiz ve 115 nolu ücretsiz danışma hattımız ile tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi hizmeti sunuyoruz." dedi.

Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla canlandırma yapıldı. Yeşilay Çankırı Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası canlandırıldı. Senaryo gereği parkın içine sigara nedeniyle hayatını kaybetmiş bir bireyi temsilen cansız manken yerleştirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek mankene müdahalede bulundu. Polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan sigara izmaritleri ve sigara paketlerini toplayarak delil torbasına koydu.

Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla canlandırma yapıldı. Yeşilay Çankırı Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası canlandırıldı. Senaryo gereği parkın içine sigara nedeniyle hayatını kaybetmiş bir bireyi temsilen cansız manken yerleştirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek mankene müdahalede bulundu. Polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan sigara izmaritleri ve sigara paketlerini toplayarak delil torbasına koydu.