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Çankırı’da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 21:15
Çankırı’da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı

Çankırı'da Silahlı Kavga Kan Döküldü

Çankırı'nın İncik köyünde gerçekleşen korkunç olayda, iki aile arasında çıkan tartışma aniden silahlı kavgaya dönüştü. Bu olayın sonucunda, köy muhtarı Ergül Sönmez hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı.

Muhtar Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İncik köyünde meydana gelen tartışmada, muhtar Ergül Sönmez vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ise aynı aileden K.S, M.S ve A.S. oldu. Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay Yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu üzücü olay, köydeki sakinleri derinden etkileyerek, toplumsal huzurun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi...

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi...

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

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