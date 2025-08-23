DOLAR
Çankırı'da Termal Kaynağı Yakınında Yaşlı Çift Ölü Bulundu

Çankırı'nın Orta ilçesi Derebayındır köyündeki termal su kaynağı yakınında İbrahim ve Şerife Akkoç çiftinin cesetleri bulundu; AFAD, oksijen seviyesinin düşük olduğunu belirledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:47
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyü yakınlarındaki termal su kaynağı çevresinde, vatandaşların ihbarı üzerine iki kişinin cansız bedeni bulundu. Bölge halkı arasında 'hışıldak' olarak bilinen alanda ölenlerin kimlik tespitinin İbrahim Akkoç (75) ve Şerife Akkoç (75) olduğu belirlendi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, çiftin bedeninde dışarıdan müdahaleye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

AFAD ölçümleri ve otopsi süreci

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bu bulgunun, çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi.

Tanık ifadesi

Çiftin yakını Rüstem Çelik, karı kocanın dün akşam saatlerinde bölgeye gittiklerinin görüldüğünü, daha sonra başka bir köyden bir vatandaşın şifalı su kaynağı yakınlarında çifti hareketsiz bulduğunu ve durumu bildirdiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

