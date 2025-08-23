Çankırı'da Termal Kaynağı Yakınında Yaşlı Çift Ölü Bulundu

Çankırı'da termal kaynağı yakınında yaşlı çiftin cesedi bulundu

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyü yakınlarındaki termal su kaynağı çevresinde, vatandaşların ihbarı üzerine iki kişinin cansız bedeni bulundu. Bölge halkı arasında 'hışıldak' olarak bilinen alanda ölenlerin kimlik tespitinin İbrahim Akkoç (75) ve Şerife Akkoç (75) olduğu belirlendi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, çiftin bedeninde dışarıdan müdahaleye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

AFAD ölçümleri ve otopsi süreci

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bu bulgunun, çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi.

Tanık ifadesi

Çiftin yakını Rüstem Çelik, karı kocanın dün akşam saatlerinde bölgeye gittiklerinin görüldüğünü, daha sonra başka bir köyden bir vatandaşın şifalı su kaynağı yakınlarında çifti hareketsiz bulduğunu ve durumu bildirdiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.