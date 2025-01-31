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Çankırı'da Yaşlı Konukevi Açıldı: Ücretsiz Barınma İmkanı

Çankırı'nın Orta ilçesinde inşa edilen Yaşlı Konukevi, kış aylarında 60 kişiye ücretsiz barınma sunacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:09
Çankırı'da Yaşlı Konukevi Açıldı: Ücretsiz Barınma İmkanı

Çankırı'da Yaşlı Konukevi Tanıtıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde inşa edilen Yaşlı Konukevi'nin tanıtımı gerçekleşti. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Orta Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle toplamda 32 odadan oluşan konukevi, kış aylarında yaklaşık 60 kişiye ücretsiz barınma imkanı sunacak.

Hizmet ve Konaklama İmkanları

Yaşlı Konukevi'nde, ilçeye misafir olarak gelenler için standart ve özel tasarım süit odalarda ücretli konaklama hizmeti de verilecektir. Tanıtım programı, bina önünde İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dua etmesiyle başladı.

Başkan Bezci'nin Vurgusu

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, burada yaptığı konuşmada, "Yaşlısına saygı göstermeyenin kimseye saygısının olmayacağı" sözünü belirterek, Yaşlı Konukevi'ni tamamladıklarını ifade etti. Bezci, bu süreçte emeği geçen Recep Koçak, Bayram Yavuz Onay, belediye personeli ve KUZKA yetkililerine teşekkür etti.

Vali Taşolar Ziyarette Bulundu

Tanıtım programının ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve beraberindekiler, Yaşlı Konukevi'ni gezerek incelemede bulundu.

Projenin Destekleyicisi: KUZKA

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Belediyesiyle ortak geliştirdikleri Yaşlı Konukevi Projesi'ni tamamladıklarını dile getirdi. Taşçı, "Türkiye'de otel konseptinde ilk olma özelliği taşıyan Yaşlı Konukevi ile kırsaldaki dezavantajlı kesimlere istihdam sağladık. Ajans olarak yalnız ve kimsesiz yaşlılara hizmet edecek bu konukevinin tefrişatına ve istihdam edilecek personelin eğitilmesine destek verdik," dedi.

Projenin toplam bütçesi 4 milyon 118 bin lira olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında KUZKA'nın proje maliyetinin %75'ini finanse ettiğini belirtti. Taşçı, modern mimariye uygun donanım kullanılarak iç mekan tefrişatının yapıldığını ve yaşlıların tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek konforlu konaklama imkanı sunulduğunu sözlerine ekledi.

Tanıtım programına ayrıca Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakamı Erkan Minuz ve diğer ilgililer katıldı.

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