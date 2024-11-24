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Çankırı'da Yoğun Kar Nedeniyle Büyükbaş Hayvan Çadırı Çöktü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle büyükbaş hayvan çadırı çöktü. Hayvanlar kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:54
Çankırı'da Yoğun Kar Nedeniyle Büyükbaş Hayvan Çadırı Çöktü

Çankırı'da Kar Yağışı Felakete Sebep Oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, büyükbaş hayvanlara ev sahipliği yapan bir çadırın çökmesine neden oldu. Olay, İstasyon Mahallesi'nde yaşandı.

Hayvanlar Kurtarıldı

Nurettin Sunaca'ya ait çadır, üzerindeki kar yüküne dayanamayarak çökerken, çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale etti. Zarar görmeyen hayvanlar, vatandaşların yardımıyla çadırın altından çıkarıldı.

Başkan İncelemelerde Bulundu

Olayın ardından Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yerel halk, Başkan Sopacı'nın desteği için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çadır çöktü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çadır çöktü.

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