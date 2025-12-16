Çankırı'da Yoğun Sis: Dağlar Bulutlarla Kaplandı
Sabah saatlerinde sıcaklık düşüşüyle sis ve sağanak etkili oldu
Çankırı'da hava sıcaklığının düşmesi sonrasında yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle dağlık alanları sardı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve ulaşımda zaman zaman zorluklar yaşandı. Bölgede ara ara sağanak yağış da gözlendi.
Dağları kaplayan sis bulutları havadan görüntülendi; bu görüntüler, sisin etkisini ve bölgedeki hava koşullarını net şekilde ortaya koydu.
