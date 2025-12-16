DOLAR
Çankırı'da Yoğun Sis: Dağlar Bulutlarla Kaplandı

Çankırı'da sabah sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkili oldu; görüş mesafesi düştü ve dağlardaki sis bulutları havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:15
Sabah saatlerinde sıcaklık düşüşüyle sis ve sağanak etkili oldu

Çankırı'da hava sıcaklığının düşmesi sonrasında yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle dağlık alanları sardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve ulaşımda zaman zaman zorluklar yaşandı. Bölgede ara ara sağanak yağış da gözlendi.

Dağları kaplayan sis bulutları havadan görüntülendi; bu görüntüler, sisin etkisini ve bölgedeki hava koşullarını net şekilde ortaya koydu.

