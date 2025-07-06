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Çankırı Ilgaz'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını 7 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 23:23
Çankırı Ilgaz'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın, kontrol altına alındı. Yangının, Yuvasaray ile Çeltikbaşı köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Ekiplere Hızlı Müdahale

Olayın bildirilmesinin ardından, AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere, çevredeki il ve ilçelerden birçok ekip hızla olay yerine sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda, yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol sağlandı.

Vali Taşolar'dan Açıklama

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangının kontrol altına alınmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangın ihbarının 15.02'de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alındığını belirten Taşolar, ekiplerin 19 dakika içinde müdahale ettiğini ifade etti. Yangına karşı mücadelede 3 helikopter, 27 arazöz, 12 tanker ve 257 personel görev aldı.

Orman Alanında Zarar Tespit Edildi

Taşolar, yangının 21.30 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı ve yaklaşık 4 hektar bir orman alanının zarar gördüğünü kaydetti. Yangının çıkış sebebine yönelik araştırmaların başladığını ve sonrasında adli ve idari süreçlerin devam edeceğini belirtti.

İşbirliği ve Teşekkür Mesajı

Çalışmaların, tüm kurumlarla işbirliği içinde başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Taşolar, "Tehlikeli olabilecek bir yangını büyük bir özveriyle ucuz atlattık. Bölge Müdürümüze, Ilgaz Kaymakamı'na, AFAD İl Müdürü'ne, Türk Kızılay Başkanına, İl Jandarma Komutanına ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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