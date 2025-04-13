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Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto eylemleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:40
Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Çankırı ve Kastamonu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolar geniş katılım ile gerçekleştirildi. Çankırı'da, İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde yapılan etkinlikte, Karatekin Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar açarak Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar attılar.

Çocuk Kefeni ile Dikkat Çekildi

Kastamonu'daki protestoda ise İHH İnsani Yardım Derneği ve Kastamonu Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Kışla Parkı'nda toplandı. Yürüyüş esnasında bazı katılımcılar, İsrail'in saldırılarında katledilen çocuklara dikkat çekmek amacıyla çocuk kefeni taşıdı.

Protestolarda Yapılan Açıklamalar

Çankırı'daki eylemde grup adına konuşan Volkan Kavak, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasında artan saldırılarının sonuçlarına değinerek, Gazze'de 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ya da sakatlandığını belirtti. Kavak, "Şehit olanların çok büyük bir kısmı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler. Gazze'deki sağlık altyapısı çökmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Kastamonu İHH Başkanı İdris Güler de, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının bir halkı yok etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Güler, "Gazze yalnız değildir. Bu işgal derhal durmalı" diyerek, durumu değiştirmek için meydanlarda haykırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dualar Edildi

Her iki etkinlikte de, yapılan konuşmaların ardından topluca dualar edildi ve birlik mesajları verildi.

Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Çankırı İHH İnsani Yardım...

Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Karatekin Parkı'nda bir araya gelen protestocular, "Kahrolsun İsrail" yazılı pankart açarak Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Çankırı İHH İnsani Yardım...

Çankırı'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Karatekin Parkı'nda bir araya gelen protestocular, "Kahrolsun İsrail" yazılı pankart açarak Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

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