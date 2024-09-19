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Çankırı Yaylalarında Vargit Çiçekleri Açtı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki yaylalar, vargit çiçekleri ile büyüleyici bir görünüme kavuştu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:39
Çankırı Yaylalarında Vargit Çiçekleri Açtı

Çankırı'da Vargitlerin Açmasıyla Yaylalar Renklendi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yer alan yaylalar, bu yıl yine vargit çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda, bilimsel adı Colchicum speciosum olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelişiyle birlikte açmaya başladı.

Yöresel İsimleri ve Özellikleri

Bölge halkı tarafından "güz çiğdemi" olarak da adlandırılan bu çiçekler, yayla sezonunun sona ermesini simgeleyen mor tonları ile tanınıyor. Açtıkları dönem, özellikle yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için "vargit" adı ile yaygın olarak biliniyorlar. Vargit çiçekleri, kış aylarının yaklaşmakta olduğunun da bir habercisi olarak öne çıkıyor.

Doğanın Büyüleyici Manzarası

Sonbahar güneşiyle birlikte, vargitlerin mor rengi doğadaki yeşil ve sarı tonlarla birleşerek muazzam bir manzara sunuyor. Yumrulu bir gövdeye sahip olan bu çiçek, 3 ila 5 yapraktan oluşarak 500 ile 3000 metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

Çiçeklenme Dönemi

Nemsiz alanlarda, özellikle eylül ve ekim aylarında çiçek açan vargit, boyu ortalama 10 ila 25 santimetre arasında değişiyor ve bu da onları daha da göz alıcı hale getiriyor.

Çankırı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek ve bu eşsiz çiçekleri görmek için en güzel zamanları yakalamak elbette yaz aylarının ardından sonbahar sezonu.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

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