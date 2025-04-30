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Cansuyu Derneği 19 Ülkede Kurban Kesiyor

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda 19 ülkede organizasyon gerçekleştirecek. Gazze'deki kurbanlar konserve olarak dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:19
Cansuyu Derneği 19 Ülkede Kurban Kesiyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl Kurban Bayramı'nda 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini duyurdu.

Köylü, düzenlediği Temsilciler Toplantısı'nda, derneğin 20. kuruluş yılını kutlayarak, Cansuyu Derneği'nin dünya çapında önemli bir yardım kurumu haline geldiğini ifade etti.

Bu yılki kurban organizasyonlarına ilişkin detayları paylaşan Köylü, "Bayramda Afrika'da 8, Asya'da 4 ülke ile birlikte Yemen, Gazze, Arakan ve Filistin'deki mülteci kampları dahil olmak üzere toplam 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceğiz. Gazze'deki kurbanlar ise konserve olarak ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

Köylü, ayrıca kurban kesimlerine dair videoların bayram günleri içinde bağışçılara ulaştırılacağını belirtti.

Gazze'de yaşanan zorluklara dikkat çeken Köylü, "Geçtiğimiz yıl Gazze'de sadece 202 küçükbaş hayvan bulabildik ve kurban kesimi yapan tek kurum bizdik. Ancak bu yıl kurbanlık hayvan temin edemedik. Bu nedenle Gazze için bağışlanan kurbanları dışarıda kestirerek konserve haline getirip bölge halkına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, Cansuyu Derneği'nin Gazze'ye şu ana kadar 80 tır yardım malzemesi ulaştırdığını kaydeden Köylü, günlük 4 bin aileye sıcak yemek, içme suyu ve mutfak tüpü dolumu gibi yardımların sürdüğünü vurguladı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü (ortada), Temsilciler...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü (ortada), Temsilciler Toplantısı'nda, bu yıl 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü (ortada), Temsilciler...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü (ortada), Temsilciler Toplantısı'nda, bu yıl 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini bildirdi.

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