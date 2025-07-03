Cansuyu Derneği'nden Ankara'da 'Eğitim Toplantısı': Gazze'deki Durum Vurgulandı

Cansuyu Derneği'nden 'Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlediği Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'nda, dünya genelinde yaşanan krizler ve Gazze'deki insani felaket üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Köylü'den Sert Açıklamalar

Dernek Genel Başkanı Mustafa Köylü, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yapılmaktadır. Gazze'de on binlerce kardeşimiz kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Siyonistler tarafından hunharca katlediliyor" ifadesini kullandı. Savaş ve işgallerin dünya genelinde seyredildiğini vurgulayan Köylü, bu duruma duyarsız kalmanın insanlığa karşı işlenmiş bir ihanet olduğunu belirtti.

Gazze'ye Ulaşacak Yardımlar Hazır

Köylü, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun sona ermesini umarak, Mısır'da 20 tır dolusu yardım malzemesinin bekletildiğini aktardı. Kapıların açılmasıyla birlikte bu malzemelerin Gazze'de dağıtılacağı müjdesini verdi.

Kurban Yardımları ve Derneğin Çalışmaları

Cansuyu Derneği'nin, 21'inci kez büyük kurban organizasyonunu başarıyla tamamladığını belirten Köylü, 1 milyon 600 bin gerçek muhtaca yardım ulaştırdıklarını açıkladı. Ayrıca, derneğin yalnızca kurban kesimiyle sınırlı kalmadığını, dünya genelinde su kuyuları açma, yetimlere bakma, katarakt ameliyatları yapma gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Köylü, "Biz Cansuyu ailesi olarak milli görüşçüyüz. Hiçbir zaman sürtüşmenin, kavganın tarafı olmayacağız. Bize emanet edilen hayırları en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü (sol 5), derneğin Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye'de meydana gelen olayları değerlendirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü (sol 5), derneğin Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye'de meydana gelen olayları değerlendirdi.