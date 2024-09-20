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Caracas'ta Türkiye-Venezuela Kültürel Etkileşim Gecesi Düzenlendi

Caracas'ta düzenlenen etkinlikte, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedeflendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:08
Caracas'ta Türkiye-Venezuela Kültürel Etkileşim Gecesi Düzenlendi

Caracas'ta Kültürel Bir Buluşma

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, "Türkiye-Venezuela Kültürel Etkileşim Gecesi" gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Chacao Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği, Chacao Belediyesi, YEE ve Chacao Kültür Merkezi iş birliğiyle organize edilen geceye çok sayıda davetli katıldı.

Kültürel Bağların Güçlenmesi

Chacao Belediyesi Meclis Üyesi Oscar Gonzales, etkinliğin Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek adına önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu ise, iki ülke arasında dostluk ilişkilerinin sadece siyasi ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Halklarımız arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Performans ve Sergiler

YEE Caracas Koordinatörü Hasan Nalbant, Enstitü'nün Venezuela'da yeni olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü ve bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Konuşmaların ardından, Maarif Vakfı ve YEE öğrencileri dans ve müzik performansları sergiledi. Ayrıca, etkinlikte Türkiye'nin tarihi ve turistik güzelliklerini gösteren 20 parçalık bir resim sergisi de yer aldı.

Resim sergisinin ardından, Türk mutfağından lezzetler katılımcılara sunularak gecenin tadı çıkarıldı.

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