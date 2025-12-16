Çatak’ta Nesli Koruma Altındaki Dağ Keçileri Görüntülendi

VAN (İHA)

Van’ın Çatak ilçesinde, nesli koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yöre halkı tarafından görüntülendi.

Görentaş köyü gençleri, kış mevsiminin başlamasıyla yaz aylarında yaylaya saldıkları atları köye geri getirmek amacıyla Badılgali Yaylasına çıktı. Yaylada, karla kaplı arazide yiyecek arayan dağ keçileriyle karşılaşan gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ keçilerinin yüksek kesimlerden daha aşağı rakımlara indiği gözlemlendi. Görüntüler, ilçede yaban hayatının zorlu kış koşullarında nasıl etkilendiğine dair önemli bir örnek oluşturdu.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşları dağ keçileri başta olmak üzere yaban hayvanlarını rahatsız etmemeleri ve bilinçsiz şekilde besleme yapmamaları konusunda uyardı.

