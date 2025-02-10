Çavuşoğlu: Uluslararası Normlar Zayıflıyor, Yeni Dönem Başlıyor

Çavuşoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen TÜGVA Antalya İhtisas Akademi açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada uluslararası normların giderek zayıfladığını vurguladı. Çavuşoğlu, insan hakları, uluslararası hukuk ve demokrasi alanlarında ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülüğün hüküm sürdüğünü ifade etti.

Belirsizlik ve Küresel Çatışmalar

Çavuşoğlu, “Dünyada belirsizliğin arttığını, öngörülebilirliğin azaldığını görüyoruz,” diyerek, uluslararası sistemin temellerinin sarsıldığına dikkat çekti. Aktif çatışmaların arttığına ve birçok ihtilafın varlığına işaret eden Çavuşoğlu, ekonomik sıkıntılar, savaş, terör ve iklim değişikliği nedeniyle göç sorunu ile başa çıkmanın zorlaştığını belirtti.

Küresel Düzenin Değişimi

Dünyanın çok kutuplu bir yapıya evrildiğini dile getiren Çavuşoğlu, önemli aktörlerin ses ve güç yarışında baskı altında olduğunu kaydetti. “BM gibi sistemlerin yeniden kurulması için yeni savaşların mı olması gerekiyor?” diyerek, dünya genelindeki eşi benzeri görülmemiş durumu sorguladı. Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığı ile birlikte, uluslararası düzenin daha da sarsılacağını ifade etti.

Rekabet ve Tehdit Algısı

Rusya ve ABD rekabetinin yanı sıra, Çin’in de gelecekte büyük bir rol oynayacağını belirten Çavuşoğlu, “NATO için Rusya terör, Çin ise bir sınama olarak görülüyor,” dedi. Bu rekabetin NATO ülkelerinin politikalarını etkileyeceğini vurguladı.

Türkiye-ABD İlişkileri

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun süredir sakin ilerlemesine rağmen, çözülmemiş meselelerin hâlâ var olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye-Yunanistan dengesinin bozulduğuna da dikkat çekti. Çavuşoğlu, “AB’nin küresel rekabet gücü zayıfladı,” diyerek, Avrupa’nın gündem belirleyici bir aktör olma konusundaki sıkıntılarına işaret etti.

Programda AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Burak Sarman ve TÜGVA Antalya İl Başkanı Mert Topçuoğlu ile çok sayıda öğrenci de yer aldı.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen TÜGVA Antalya İhtisas Akademi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen TÜGVA Antalya İhtisas Akademi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.