Çaycuma'da 'Gazze Yararına Hayır Çarşısı' kuruldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen Hayır Çarşısı ilçe genelinde belirlenen noktalarda aynı anda kurularak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Organizasyon ve amaç

Etkinlik, İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayata geçirildi. Düzenlenen çarşıda elde edilecek gelirlerin Filistin'e (Gazze) ulaştırılacağı yetkililerce bildirildi.

Açılışa katılanlar

Açılışa; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Müftüsü Adem Bebek, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, TSO Meclis Başkanı Yusuf Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Dereli, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar ve Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik noktaları ve gelirlerin kullanımı

Hayır çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Pazar yeri ve TOKİ konutları bölgesi olmak üzere eş zamanlı olarak kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çeşitli ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin Gazze'ye yardım amacıyla değerlendirileceği belirtildi.

Program takvimi

Çaycuma genelindeki hayır etkinliklerinin önümüzdeki hafta başından itibaren devam edeceği öğrenildi.

