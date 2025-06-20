ÇAYKUR, Çay İhracatını 50 Bin Tona Çıkarmayı Hedefliyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çaylarının Asya, Avrupa ve Afrika'ya kadar ulaştığını belirterek, son 1-2 yıldır ihracatın 4-5 bin tonlarda gerçekleştiğini vurguladı. Alim, çay ihracatını orta vadede 50 bin tona kadar artırmayı planladıklarını açıkladı.

Çay Satış Mağazaları ve Kalite Vurgusu

Diyarbakır'daki çay satış mağazasını ziyaret eden Alim, burada çay satış mağazalarının her ilde bulunmasını arzu ettiklerini ifade etti. Ülke genelinde 8 ilde toplam 15 satış mağazası bulunduğunu belirten Alim, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Diyarbakır mağazasında 80 marka ve 110 çeşit çayın bulunduğunu belirten Alim, "Vatandaşlar görebilsin, farkındalığını hissetsin ve damak tadına uygun çayını seçebilsin diye bu mağazalar çok farklı. Üzerine kar yağan doğal çay, sağlık ve doğallık açısından bakıldığında ilaç değil ama ilaç gibi bir ürün" dedi.

İhracat Hedefleri ve Üretim Kapasitesi

ÇAYKUR, yaklaşık 100 ülkeye çay ihracatı gerçekleştirmekte ancak bu konuda istenilen seviyede olmadıklarını ifade eden Alim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ne kadar 100 ülkeye çay ihracatı yapsak da, 4-5 bin tonları geçemedik. Bu anlamda tanıtımımızı daha iyi yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Ürettiğimiz çay, ülkemize yetecek miktardadır ve hiçbir katkı maddesi bulunmayan, doğrudan bahçeden üretime geçip paketlenen ürünlerdir. ÇAYKUR ve özel sektör olarak yılda 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 400 bin ton arasında yaş çay hasadı yapılıyor, buradan 280 bin ile 300 bin ton civarında kuru çay elde ediliyor. Amacımız, sağlıklı çayımızı tüm dünyaya sunabilmektir."

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Diyarbakır'daki çay satış mağazasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Alim, burada açıklamada bulundu.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Diyarbakır'daki çay satış mağazasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Alim, burada açıklamada bulundu.