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ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Rize, Trabzon ve Artvin'de 1500 mevsimlik işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar ve başvuru şartları.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:11
ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Karadeniz Bölgesi'nde Büyük İş İmkanları

Karadeniz Bölgesi'nde iş arayan milyonlarca vatandaş için sevindirici bir gelişme yaşandı. ÇAYKUR, 1500 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İşçi alımına ilişkin tüm detaylar, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki çeşitli tesislerde istihdam edilecek personel için geçerli olacak.

Alım Takvimi ve Başvuru Süreci

İlk olarak 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde başlaması beklenen başvurular, son düzenlemeler nedeniyle ertelendi. ÇAYKUR'un işçi alımı için yeni başvuru tarihleri hakkında resmi açıklama bekleniyor.

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

ÇAYKUR, 1500 kişilik alımını çeşitli pozisyonlarda yapmayı planlıyor. İşte istihdam edilecek bazı branşlar:

  • Çay Eksperi: Çayın kalitesini değerlendirecek uzman personel.
  • Teknik Kariyerli Lise Mezunu İşçi: Teknik bilgi ve beceriye sahip lise mezunları.
  • Beden İşçisi: Üretim süreçlerinde görev alacak vasıfsız personel.
  • Engelli Mevsimlik İşçi: Özel kontenjanlar ile engelli bireyler için iş imkanı.
  • Eski Hükümlü İşçi: Topluma kazandırılması amacıyla eski hükümlü vatandaşlara iş fırsatı sunulacak.

Başvuru Şartları Neler Olacak?

Başvuru şartları henüz açıklanmamış olsa da, önceki alımlardan bilinen şartların yeniden geçerli olması bekleniyor. Detayların erken açıklanması, iş arayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

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