CDC Direktörü Susan Monarez Görevden Alındı — 'İstifayı Reddetti' İddiası

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:50
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörlüğüne 31 Temmuz'da getirilen ve "istifayı reddeden" Susan Monarez görevden alındı.

Beyaz Saray gerekçesi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kush Desai, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Monarez, Başkan'ın (Donald Trump) 'ABD'yi Tekrar Sağlıklı Hale Getirme' gündemiyle uyumlu değil." ifadelerini kullandı.

Desai, Monarez'in ABD hükümetine istifa etme niyetini bildirdiğini kaydederek, "Buna rağmen istifayı reddettiği için, Beyaz Saray görevine son verdi." dedi.

HHS ve yasal tepkiler

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Monarez artık CDC Direktörü değil." ifadesini kullandı.

Monarez'in avukatları daha önce yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin "bilimsel olmayan, pervasız talimatları onaylamayı ve özverili uzmanlarını kovmayı" reddettiği için hedef alındığını belirtmişti.

Aşı politikası ve kurum içi belirsizlik

Monarez'in, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın ülke içinde izlediği aşı politikasını benimsemediği iddia edilmişti.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Monarez, 31 Temmuz'da CDC Direktörlüğüne getirilmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Monarez'in görevden alınmasının ardından CDC'de 4 üst düzey yöneticinin istifa ettiği ve halk sağlığını korumakla görevli kurumun yönetiminin belirsizliğe sürüklenebileceği iddia edildi.

