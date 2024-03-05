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Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Cep telefonu kullanan herkesin etkileneceği bir haber paylaşıldı. Cep telefonu ücretleri artıyor. Geçen yılki artış ülke içinde kargaşaya neden olmuştu, ancak şimdi yeni bir artış haberi verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı, 1 Nisan'ı gerekçe göstererek uyarıda bulundu. İhraçlardaki artışın 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 22:39
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Telekomünikasyon taşıyıcıları oranları ve paket ücretlerini artıracak. Bu doğrultuda 1 Nisan'dan itibaren cep telefonu ücretlerine zam yapma kararı alındı. Edinilen göre, yetkililerin operatörlere uyguladığı 'tavan fiyat uygulaması' sorunun çözümüne yetmedi. BTK'nın 1 Nisan'da yeni "maksimum tarifeleri" açıklamasının ardından taşıyıcıların yeni tarife ve aynı zamanda paket fiyatlarına zam yapacağı bekleniyor.

BTK, her altı ayda bir yayınladığı “Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Maksimum Ücretleri”nde operatörlere yönelik arama ücretleri ve SMS ücretlerinin üst sınırını belirliyor. İnternet ücretleri, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında piyasanın ekonomik koşullarına tabidir. Bundan dolayı da operatörler internet paketlerinin fiyatlarını artırıyor.

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

TAAHHÜDÜ YAKLAŞANLAR HEMEN YENİLEMELİ

Konuşma dakikaları ve SMS için maksimum ücretler 1 Nisan'da artacak, ancak bu tarihten sonra sözleşmesini uzatmak isteyenler yeni bir artırılmış fiyat paketiyle karşılaşabilirler. Fiyat artışından etkilenmemek için yaklaşanların 1 Nisan'a kadar yeni tarife ve paketlere bağlanmaları gerekiyor.

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