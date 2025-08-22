Çekmeköy'de Alemdağ Ormanı'nda Yangın Söndürüldü

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Çekmeköy'de, Alemdağ Ormanı içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Müdahale çalışmalarına helikopterle destek verildi; ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.