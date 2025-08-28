DOLAR
Çekmeköy'de Kafede Silahlı Saldırı: T.M. Ağır Yaralandı

Çekmeköy Güngören'de bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda T.M. ağır yaralandı; şüpheli kaçtı, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:35
Olayın Detayları

Çekmeköy'ün Güngören Mahallesi Tolgahan Sokaktaki bir kafede akşam saatlerinde oturan T.M., kimliği belirlenemeyen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda T.M. ağır yaralanırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik şeridi çeken ekipler, kafe içinde detaylı inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

