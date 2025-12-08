Çekmeköy'de Narkotik Operasyonu: Polis Memuru Emre Albayrak Şehit Oldu

Çekmeköy'de Narkotik Operasyonunda Çatışma: Polis Şehit

Sabah saatlerinde düzenlenen baskında bir polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sırasında yapılan baskında açılan ateş sonucu polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı.

Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde, sabah 07.30'da meydana geldi. Operasyonu düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın uyguladığı bir evin içinden gelen ateşle karşılaştı.

Ağır yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisi Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çıkan çatışmada, polis memurunu şehit eden saldırgan R.A. (35) öldürülürken; diğer saldırganlar Ç.A. ve C.A. sağ olarak yakalandı. R.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Samsun Ladikli olan şehit polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilmesi bekleniyor.

