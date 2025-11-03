Çekya'da Üç Partili Koalisyon: Andrej Babis Başbakan, Okamura Meclis Başkanı Adayı

Çekya'da Üç Partili Koalisyon Anlaşması: Andrej Babis Başbakan Adayı

ANO, Motoristler ve SPD'den koalisyon imzası

Çekyada popülist ANO, AB karşıtı Motoristler Partisi ve AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) arasında üçlü koalisyon anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre başbakanlık görevini Andrej Babis üstlenecek. Babis, 2017-2021 yılları arasında da başbakanlık yapan milyarder olarak biliniyor. Parlamento başkanlığı için ise Tomio Okamura aday gösterilecek.

Seçimlerde yüzde 35 oy alan ANO partisi koalisyonda 8 bakanlık, Motoristler Partisi 4 bakanlık, SPD ise 3 bakanlık aldı. Yeni koalisyon, 200 sandalyeli parlamentoda 108 milletvekiline sahip oldu; böylece Okamura'nın parlamento başkanlığı için gerekli sayıya ulaşılmış oldu.

Andrej Babis, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada yeni kabinenin aralık ortasına kadar Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından atanmasını umduklarını belirtti.

Yeni hükümetin göreve başlaması için 30 gün içinde parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor. Çekya'da 3-4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise geçtiğimiz pazartesi günü seçim yarışını birinci sırada tamamlayan ANO'nun lideri Andrej Babis'e hükümeti kurma görevi vermişti.

