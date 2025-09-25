Çekya Devlet Günü Ankara'da Kutlandı — Diplomasi ve Ticarette Hedef 10 Milyar Dolar

Çekya'nın Devlet Günü Resepsiyonu Ankara'da

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin Devlet Günü dolayısıyla elçilik konutunda resepsiyon düzenledi. Törene, resmi konuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon Detayları

Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve davetliler iştirak etti. Program, Türkiye ve Çekya milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay'ın Konuşması

Mehmet Kemal Bozay, Çekya Devlet Günü'nü kutladı ve 2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün anıldığını hatırlattı. Bozay, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin geçen yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası platformlarda süregelen yakın işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bozay, ticaret ve yatırım işbirliğinin devam ettiğini, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolar'ı aştığını ve yeni hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Öğrenci değişim programlarının önemine vurgu yapan Bozay, Çekya'nın Türk Erasmus+ öğrencileri için popüler bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin olarak Bozay, Çek Cumhuriyeti'nin bu sürece verdiği ilkesel desteğin günümüzün bölgesel ve küresel güvenlik ortamında güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki kabul edilemez durum gibi belirsizliklere dikkat çeken Bozay, terör örgütü PKK ve komşu ülkelerdeki PKK/YPG'yi bertaraf etme çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Bozay ayrıca Azerbaycan ile iyi işbirliği yürüttüklerini ve Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, ekonomi, güvenlik ve savunma alanlarında Avrupa ile birlikte hareket etmenin önemini yineledi.

Stepanek'in Mesajları

Büyükelçi Petr Stepanek, Türkiye ve Çekya'nın NATO çatısı altında yakın müttefikler olduğunu ve Çekya'nın Türkiye'nin Avrupa perspektifini her zaman desteklediğini söyledi. Stepanek, geçen yıl Türkiye'de göreve başladığını belirterek son 12 ayda Türkiye, Güney Kafkasya ve Suriye'de olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

Stepanek, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinerek Suriye'de istikrarın sağlanmasını ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin devam etmesini temenni etti. Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1924'te başladığını hatırlatan Stepanek, ikili ticaret hacminin giderek arttığını ve bu yıl 8 milyar dolar'ı geçmesini beklediklerini söyledi.

İki ülke arasında farklı düzeylerde temasların sürdüğünü, NATO çerçevesinde güçlü müttefiklik ve sağlam ekonomik bağlar bulunduğunu belirten Stepanek, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışa ulaşmanın kolay olmadığını gösterdiğini ve Türkiye'nin güçlü, güvenilir bir NATO müttefiki olmasının güven verici olduğunu ifade etti.

