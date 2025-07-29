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Çekya Vatandaşı Kadın Batman'da Müslüman Oldu

Çekya vatandaşı Simona Klikova, Batman'da düzenlenen bir merasimle Müslüman olup 'Sima' ismini aldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 17:04
Çekya Vatandaşı Kadın Batman'da Müslüman Oldu

Çekya'dan Batman'a: İhtida Merasimi

Çekya vatandaşı Simona Klikova, Batman'da düzenlenen bir merasimle Müslüman olarak 'Sima' ismini aldı. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Klikova, Müslümanlık kabul etmek üzere Batman İl Müftülüğüne başvuruda bulundu.

İhtida Merasimi ve Bilgilendirme

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova’ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında detaylı bilgi verdi. Bu bilgilendirme sonrası kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Klikova, yeni ismini aldı.

Hediye ve Belge

Merasim sonrasında, Simona Klikova'ya İhtida Belgesi takdim edildi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan bir Kur'an-ı Kerim de kendisine hediye edildi.

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı....

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı....

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

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