CELAC'tan Latin Amerika'ya Barış Çağrısı

Kolombiya'nın çağrısıyla toplanan CELAC, ABD'nin Venezuela kıyılarına askeri güç göndermesine tepki göstererek bölgenin 'barış bölgesi' kalması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 05:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 05:39
CELAC'tan Latin Amerika'ya Barış Çağrısı

CELAC'tan Latin Amerika için barış çağrısı

Kolombiya'nın çağrısıyla acil toplantı

ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve bir denizaltı göndermesinin ardından, Kolombiya'nın çağrısıyla acil toplanan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), bölge için barış çağrısı yaptı.

Kolombiya ev sahipliğinde video konferansla bir araya gelen CELAC dışişleri bakanları, Latin Amerika'nın "barış bölgesi" olarak kalması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio, toplantıda yaptığı konuşmada, Latin Amerika'nın herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan barış ve egemenliğin hakim olduğu bir bölge olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Villavicencio, CELAC'ın dönem başkanlığını yürüttüklerini hatırlatarak, "CELAC, kendi sesiyle konuşmak için kuruldu. Bugün bu ses açıkça şunu söylemeli: Müdahale mantığını reddediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı yeniden teyit ediyoruz ve tüm meşru endişelerin diplomatik, çok taraflı yollarla dile getirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Villavicencio ayrıca, uyuşturucu örgütleriyle mücadelenin adli ve polis işbirliği ile karşılıklı güven temelinde yürütülebileceğini, askeri tehditlerin ise kaçınılmaz olarak insan güvenliğini, ticareti, turizmi ve bölge ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de ABD’nin uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle ülkesine yönelik "ağır" suçlamalarda bulunduğuna işaret etti. ABD’nin Venezuela kıyılarına yakın bölgelerde askeri varlığını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Gil, "Bildiğimiz kadarıyla, 8 askeri gemide 1200’den fazla füze bulunuyor. Uyuşturucu kaçakçılığı gibi sahte bahaneler üretiyorlar. 'Cartel de los Soles' dedikleri şey tamamen uydurma bir hikaye." diye konuştu.

Gil, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası bir askeri müdahalesinin bölgeyi istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunarak, Venezuela’nın uyuşturucu kartelleriyle zaten aktif mücadele ettiğinin altını çizdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD’nin Venezuela açıklarına savaş gemileri ve bir denizaltı göndermesinin Latin Amerika ve Karayipler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

