Çelebi Mehmet Ölümünün 604. Yılında Anıldı

Çelebi Mehmet'in Anma Töreni Bursa'da Gerçekleşti

BURSA - Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmet, ölümünün 604'üncü yılı dolayısıyla, mezarının bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Yeşil Camisi'nde mevlit okutuldu. Ardından, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından Çelebi Mehmet'in kabrinin bulunduğu Yeşil Türbe'de Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Program dahilinde katılımcılara pilav ikramı yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çelebi Mehmet'i anmak amacıyla bu programı düzenlediklerini belirtti.

Çelebi Mehmet'in hayatına dair bilgi veren Yıldız, "Çelebi Mehmet 1386'da Bursa'da doğdu, 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Devletin ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. Osmanlı'yı Fetret Devri'nden çıkardıktan sonra Yeşil Külliye'yi Bursa'ya armağan etmiştir. Yeşil semti, Çelebi Mehmet'in semti olarak bilinmektedir. Devleti yeniden kurmuş, yeniden ayağa kaldırmıştır." ifadelerini kullandı.

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmet, ölümünün 604'üncü yılında, mezarının bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmet, ölümünün 604'üncü yılında, mezarının bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.