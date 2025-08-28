DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,04 -0,43%
ALTIN
4.501,72 -0,47%
BITCOIN
4.637.746 -0,64%

Çelik: Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlamasının 11'inci yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:50
Çelik: Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Çelik: Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Milletimiz tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz.

Çelik paylaşımında, Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi