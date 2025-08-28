Çelik: Erdoğan'ın 11'inci Görev Yıl Dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Milletimiz tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz.

Çelik paylaşımında, Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hedeflere kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.