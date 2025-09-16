Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini 'yok hükmünde' sayarak tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 21:16
Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir

Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki

Açıklama: Sözlerin geçersiz sayıldığı vurgulandı

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada İsrail liderine yönelik sert bir değerlendirme yaptı.

"Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir"

Çelik, bu açıklamayla Netanyahu'nun sözlerini kabul etmediklerini ve söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde bağlayıcı veya geçerli olmadığını belirtti.

Parti sözcüsünün açıklaması, diplomatik düzeydeki gerilim ve söylem tartışmaları açısından dikkat çekti.

