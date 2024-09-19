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Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek

Celtic taraftarları, Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:04
Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek

Celtic Taraftarları Filistin İçin Birlik Oldu

İskoç futbol kulübü Celtic'in tutkulu taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla oynanan müsabakada önemli bir mesaj verdi.

Tribünlerde Filistin Destanı

Maç boyunca ev sahibi Celtic Park'ta, yeşil-beyazlı renkleriyle öne çıkan taraftarlar, Filistin'e destek veren çeşitli pankartlar ve bayraklar açarak dayanışma sergiledi.

‘Yeşil Tugay’ İnisiyatifi

Celtic taraftar grubuna ait olan "Yeşil Tugay" (Green Brigade), karşılaşma sırasında "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankartla mesajlarını güçlendirdi.

Futbol ve Sosyal Dayanışma

Bu eylem, futbol camiasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yapılan önemli bir çağrı niteliği taşırken, tribünlerde dalgalanan Filistin bayrakları da dayanışmanın bir sembolü haline geldi.

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Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek

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