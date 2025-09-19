Cemal Toy Atölyesi’nin 'Tek ve Çok' Sergisi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde Açıldı

Cemal Toy Atölyesi’nin 'Tek ve Çok' sergisi açıldı

Cemal Toy Atölyesi ile sanatçının kurduğu Birlikte Sanat ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan “Tek ve Çok” sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı'nın üstlendiği sergi, sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaştan oluşan çalışmaları bir araya getiriyor.

Sergiye 43 sanatçı katkı sundu

Ressam Cemal Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır birlikte çalıştıkları sanatçılarla bu sergiyi gerçekleştirdiklerini ve 43 sanatçının eserleriyle sergiye katkı sunduğunu belirtti. Toy, sergiye katılan sanatçıları bir araya getiren ana unsurların iyilik, estetik, güzellik ve aşk olduğunu vurguladı.

Toy, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Sanatın kaynağı aşk. Aşkın kaynağı güzellik. Güzellik ise 'en büyük ve tek sanatkar'ın yansıması. Sanatçı arkadaşlarımızın her birisi de biricik ve bizim için çok değerli. Serginin isminde yer alan 'tek', bir anlamda, her sanatçının özgün yaklaşımını ve eserlerini ortaya koymasını anlatıyor.”

Sanatın toplumsal boyutu ve yardım çalışmaları

Toy, sergiye katkı sunan sanatçılarla daha önce de pek çok projeye imza attıklarını, deprem için gerçekleştirdikleri çalışmaları ve yurtdışında açtıkları sergileri hatırlattı: “Onlarla İtalya, Amerika, Kuveyt, Katar, Bangladeş gibi ülkelerde sergiler açtık. Aynı zamanda Gazze'de 30'a yakın ampute olmuş birey için müzayedeler yaptık ve bu eserlerden elde edilen gelirleri oraya bağışladık. Aynı şekilde önümüzdeki ay da Mecliste yine bir sergiye katılacağız.”

Toy, sanat eserlerinin yalnızca kişisel değil toplumsal bir anlam taşıdığını belirterek, “Sanatçı sadece bir eser ortaya koymaz, o üretimin topluma katkısı ve faydalı olması bizim için çok kıymetli. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmayı, iyi ve güzelin yanında bulunmayı, zulme karşı 'Dur' diyebilmeyi, bunu fırçasıyla, yani gönülden gelen işlerle yapılmasını önemsiyoruz. Buradan elde edilen gelirleri de Gazze ya da başka ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıyoruz.” dedi.

İstanbul merkezli bir sanat üretimi

Toy, “Benim için sanatın merkezi İstanbul” diyerek, 38 yıldır Suriçi'nde olduğunu ve eserlerinin uzun yıllardır atölyesinden yurt dışına ulaştığını anlattı. Yaklaşık iki yıldır Fatih Belediyesi Ayvansaray Eğitim Biriminde yürüttükleri çalışmalara değinen Toy, burada 7'den 70'e birçok kişinin sanat eğitimi aldığına dikkat çekti ve öğrencilerini yetişkin, donanımlı bireyler olarak nitelendirdi.

Toy, eğitim yaklaşımını “öğren-öğret” olarak tanımladı ve atölyelerinin sanatçıların mesleki sürdürülebilirliğine katkı sağladığını belirtti. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın kendisine sunduğu eğitim mekânına da teşekkür eden Toy, Sultanahmet ve Balat'taki iki atölyesinin zaman içinde otel olması nedeniyle kapandığını, Erdoğan Başkanın desteğiyle Suriçi'nde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Küratörün notu: Tek ve Çok’un buluşması

Küratör Ayşegül Ekin Odabaşı açılış konuşmasında serginin çıkış noktasının Cemal Toy'un “Tek ve Çok” isimli eserine dayandığını belirtti. Odabaşı, “(Tek), her bir sanatçının kişisel sesi, üslubu ve vicdanıdır. 'Çok' ise bu seslerin bir araya geldiğinde kurduğu ortak zemin, çoğalan anlam ve sorumluluktur.” dedi.

Odabaşı, serginin atölyede aylar süren paylaşımlar ve üretim sürecinin sonucu olduğunu vurgulayarak, izleyicilere şu çağrıda bulundu: “İzleyicilerimizi bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum. Eserlerin önünde durun, bakın, düşünün, kendi hafızanızla eşleştirin. Belki de kendi 'tek' sesinizi, bu çoğul zeminde yeniden duyarsınız.”

Sergi temaları ve ziyaret bilgisi

Sergide “Işık ve Su”, “Doku ve İz”, “Geçit ve Katman” ile “Bellek ve Gündelik” gibi temalar altında çalışmalar yer alıyor. “Tek ve Çok” sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

