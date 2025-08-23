Cemal Toy'un 'Kalp Hizası' Sergisi AKM'de Açıldı

Ressam Cemal Toy'un yaklaşık 40 yıllık sanat yolculuğunu bir araya getiren 'Kalp Hizası' sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının yolculuğu ve ilham kaynakları

Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve Devrim Erbil'den eğitim aldığını belirtti. Toy, akademik sürecin öncesinde de 10 yıllık bir dönemde İlhami Atalay Sanat Galerisi'nde, İlhami Hoca'sının yanında asistan olarak çalıştığını vurgulayarak: 'Akademiye başlamadan önce de 10 yıllık süreçte İlhami Atalay Sanat Galerisi'nde İlhami Hoca'mın yanında asistan olarak çalıştım ve sanat serüvenim böyle başladı.'

Atölye geleneği ve çocuk dostu yaklaşım

Toy, İlhami Atalay ile sürdürdükleri atölye geleneğini sergide bir enstalasyonla anımsattığını belirtti. Serginin adını seçme gerekçesini şöyle açıkladı: 'İnsana değer veren bir medeniyetin çocuklarıyız. Bir sanatçı olarak bunu yaşatmak istedim ve bu anlamda sergide çocuk dostu yaklaşımlar söz konusu.' Toy, sergi kapsamında çocuklara yönelik atölyeler düzenleneceğini, çocukların estetik bakış açısı, kadraj bilgisi ve görme biçimleriyle ilgili çalışmalar yapılacağını ve ayrıca yetişkinlere yönelik atölyeler planladığını ifade etti.

Gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak

Toy, sergideki 15 eserin gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını söyledi. Satışlardan elde edilecek gelirin, Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylere destek olacağını belirten Toy, daha önce yapılan müzayedelerle yaklaşık 30 ampute kişinin protez ihtiyacının karşılandığını ve bu çalışmada Uluslararası Doktorlar Derneğiyle iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Eserler, temalar ve koleksiyonlar

Sergide daha önce sergilenmemiş farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerin yanı sıra Toy'un 'Her Şehir Ona Bakar', 'Sonsuz Şehirler', 'İstanbul Panorama', 'Tek ve Çok', 'Ateş ve Su' ve 'Dervişler' başlıklı serilerinden örnekler de yer alıyor. Toy, Sultanahmet'teki atölyesinde yabancı turistlerin 'Dervişler' koleksiyonuna yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Sanatçının İstanbul betimlemeleri üzerine yaptığı çalışmalardan bahseden Toy, 'zümrütün içinde İstanbul olsa nasıl olurdu' düşüncesiyle ortaya çıkan 'Zümrüt Şehirler İstanbul' resimlerine değindi. Toy, ayrıca 'İstanbul Kırmızısı' olarak tanımladığı ve Osmanlı ile Bizans saraylarında kullanılan tonları andıran mor ve kırmızı çalışmalardan, senfonik ritimleri yakalayan parçalar ile turkuaz, mavi ve sepya tonlarındaki seçkilerden söz ederek izleyicileri sergiye davet etti.

Açılış konuşmaları ve takdir

Açılışta konuşan ressam İlhami Atalay, bir sanatkarın yetişmesinin kolay olmadığını belirterek, Toy'un sebatı ve direnç göstererek geldiği noktayı takdir etti. Atalay, Toy için: 'Bugün bizim de gizemli şehirler ressamı olarak Matrakçı Nasuh gibi Matrakçı Cemal'imiz var.' değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Cemal Toy'un resim sanatını bir illüzyon gibi kullandığını ifade ederek sergi için teşekkür etti. Ayrıca AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı da açılışta bir konuşma yaptı. Programda, Toy'a Gazze'ye verdiği destekler nedeniyle Birlikte Sanat ekibi adına Ayşegül Odabaşı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Sergi bilgileri

Betül Tekiner küratörlüğünde hazırlanan 'Kalp Hizası' sergisi, 7 Eylül'e kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

