“Çember-16” ile 2 binden fazla firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yürütülen “Çember-16” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, 4 gündür devam etmekte olan operasyonlar kapsamında, toplam 2 bin 66 firarinin yakalandığını belirtti. Yakalananlardan 2 bin 45 kişinin 0 ila 5 yıldır arandığı, 5 ila 10 yıldır aranan 9 kişinin yakalandığı, yine yakalanan 12 kişinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı bilgisini de paylaştı. Buna göre, yakalanan 2 bin 66 firariden 364 kişi narkotik suçlardan, 348 kişi hırsızlıktan, 216 kişi kaçakçılık ve organize suçlardan, 183 kişi dolandırıcılıktan, 93 kişi yağmadan, 50 kişi cinsel suçlardan 28 kişi adam öldürme suçundan, 25 kişi ise terörden aranıyordu. Diğer suçlardan arananlarla birlikte bu kişiler yakalanarak adalete teslim edildi.