Cenevre'de Binlerce Kişiden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Cenevre'de Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşü

İsviçre'nin Cenevre kentinde, binlerce kişi, Filistin ile dayanışmak amacıyla büyük bir yürüyüş düzenledi. Place De Neuve Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Eylemde Taşınan Sloganlar ve Mesajlar

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça dillerinde “Filistin'e Özgürlük”, “Katil İsrail” ve “Gazze'de soykırım son bulsun” gibi sloganlar attı. Protestocular, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu ve İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

Başbakan Netanyahu'ya Eleştiriler

Eylemciler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyguladığı politikalar dolayısıyla eleştirerek, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Yoğun Güvenlik Önlemleri ve Yürüyüşün Sonucu

Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı bu gösteri, yaklaşık 3 saatlik bir etkinliğin ardından Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı. Place De Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırıları protesto için kent merkezinde yürüdü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı. Place De Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırıları protesto için kent merkezinde yürüdü.