Cenevre'de 'Buğday Tanesi' Filmi Gösterildi

Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın Hayatı Cenevre'de Anlatıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşamını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Cenevre'de gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 149'uncu Genel Kurulu sırasında gösterildi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Gösterim programına, Bayram dışında IPU Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, birçok milletvekili ile IPU Genel Sekreteri Martin Chungong gibi isimler katıldı. Ayrıca, Türkiye'nin Cenevre'deki Büyükelçisi Burak Akçapar ve Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan da davetliler arasındaydı.

Film Gösterimi ve Açılış Konuşmaları

Filmin bir bölümünün gösteriminden sonra Asuman Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, Serkan Bayram'ın hayatındaki mücadelenin önemini vurguladı. Chungong da parlamento çalışmalarında engelli bireylerle ilgili konuların önemine dikkati çekti.

Engelli Hakları Çağrısı

Milletvekili Bayram, konuşmasında "Engelli Hakları Birimi'nin BM çatısı altında kurulması" çağrısında bulundu. Türkiye'de gerçekleştirdikleri yasal değişikliklerle engelli bireylerin yeni fırsatlar elde ettiğini belirten Bayram, Türkiye Yüzyılı'nda engelsiz bir dünya için mücadele ettiklerini ifade etti.

Bayram ayrıca, BM bünyesinde henüz engelli haklarıyla ilgili birim bulunmadığını belirterek, global düzeyde bu konuların daha fazla gündeme alınması gerektiğini savundu.

Barış ve Eşitlik Vurgusu

Son olarak, dünyadaki savaşların ve doğal afetlerin yaratmış olduğu can kayıplarına değinen Bayram, barış içinde bir yaşam için çağrıda bulundu. "Gazze ve Filistin ölmesin" sözleriyle pacifist bir yaklaşım sergileyen Bayram, engelli bireyler için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterildi. Filmin gösterimi, Cenevre'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 149'uncu Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterildi. Filmin gösterimi, Cenevre'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 149'uncu Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterildi. Filmin gösterimi, Cenevre'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 149'uncu Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, İsviçre'nin Cenevre kentinde gösterildi. Filmin gösterimi, Cenevre'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) 149'uncu Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.