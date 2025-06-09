Cenevre'de Şehit Diplomat Mehmet Savaş Yergüz İçin Anma Töreni Düzenlendi

Cenevre'de Şehit Diplomat Mehmet Savaş Yergüz Anıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü tarafından 9 Haziran 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, şehidin kuzeni Bekir Sıtkı Yergüz ve Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir heyet katıldı.

Törende Duygusal Anlar Yaşandı

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit Yergüz'ün öz geçmişi paylaşıldı. Büyükelçi İncesu, yaptığı konuşmada Yergüz’ü anarak, tarih boyunca yaşanan terörist saldırıları ve bu saldırıların nasıl tek taraflı bir bakış açısına dönüştüğünü vurguladı. İncesu, “Terörizm günümüzde farklı isimler ve şekiller altında varlığını sürdürüyor ve sınır tanımayan bir tehdit olarak önümüzde duruyor,” dedi.

İncesu, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade ederek, “Yaşadıklarımızı unutmuyoruz, unutamayız,” şeklinde konuştu.

Başkonsolos Özkan'dan Anlamlı Açıklamalar

Başkonsolos Özkan, “Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların hatıralarını yaşatmak bizim asli görevimizdir,” ifade etti. Yergüz'ün çalışkan ve vatansever kişiliğiyle anıldığını aktararak, şunları kaydetti: “Silahsız ve savunmasız bir insana böyle alçakça bir saldırı yapılması, hepimizi derin bir yas içinde bıraktı.”

Özkan, terörün kin ve nefret söylemleriyle büyütülen nesillerin kurbanı olduğunu belirtti ve Türkiye'nin, tarihi husumet değil dostluk geliştirmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu vurguladı. Özkan, bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın son dönemdeki olumlu açıklamalarını umut verici bir gelişme olarak nitelendirdi.

Yergüz'ün Kuzeni Duygu ve Gurur İçinde Törene Katıldı

Şehit Yergüz’ün kuzeni Bekir Sıtkı Yergüz, törende büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, “Devletimiz ve hafızası şehidimizi unutmuyor,” dedi. Törenin ardından katılımcılar, Cenevre'de Yergüz'ün şehit edildiği bölgeye giderek, anısına çelenk bıraktı ve karanfillerle anıyı yaşattı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü tarafından 9 Haziran 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene katılan , şehidin kuzeni Bekir Sıtkı Yergüz (fotoğrafta) konuşma yaptı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü tarafından 9 Haziran 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene katılan , şehidin kuzeni Bekir Sıtkı Yergüz (fotoğrafta) konuşma yaptı.