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Cenevre Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin İçin Yeniden Destek Eylemi

Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek eylemlerini bir yıl aradan sonra yeniden başlattı. Üniversite yönetimi taleplere yanıt vermiyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:47
Cenevre Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin İçin Yeniden Destek Eylemi

Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek eylemini bir yıl aradan sonra yeniden başlattı. Eylemin sebebi, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarına karşı üniversite yönetiminin geçen yıldan bu yana net bir tavır koymaması ve taleplere yanıt vermemesi olarak öne sürülüyor.

Rahel: "Aynı Taleplerdeyiz"

Cenevre Üniversitesi Filistin Öğrenci Koordinasyonu üyesi Rahel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, tam bir yıl önce, Mayıs 2024'te buradaydık ve üniversitemizin tüm yıl boyunca yanıtlamadığı aynı taleplerimiz var" dedi.

Rahel, taleplerinin Filistin'deki soykırıma karışmış İsrail kurumlarıyla yapılan işbirliklerinin durdurulması gerektiğini ve bu işbirliklerinin sonlandırılmasının, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle Gazze'ye yönelik devam eden ablukaya dikkat çeken Rahel, "Gazze, iki aydır abluka altında ve hiçbir yardım girmiyor. Bu yüzden kurumumuzun suç ortaklığının durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üniversite Yönetimiyle Diyalog Eksikliği

Rahel, üniversite yönetimiyle uzun zamandır diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. "Üniversite yönetimi bir komite oluşturdu fakat öğrencileri buradan çıkarttı. Bu yüzden hiç demokratik değil. Bugün rektörlüğe taleplerimizle ilgili mail gönderdik ve cevap alamadık." diyen Rahel, kendilerine sadece binayı terk etmeleri için süre verildiğini ifade etti.

Rahel, "İsrail kurumlarına karşı kurumsal boykot sürecine kadar burada kalacağız. Akademik boykot bizim hedefimiz." şeklinde konuşarak Filistin'e özgürlük amacıyla mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Geçen Yılki Eylemler

Geçen yıl Mayıs ayında, Cenevre Üniversitesi başta olmak üzere İsviçre genelindeki birçok üniversitede benzer eylemler gerçekleştirilmişti. Bu eylemler, polis müdahalesiyle sona ermiş ve bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları...

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları karşısında üniversite yönetiminin geçen yıldan bu yana net tavır koymadığı ve taleplerine karşılık vermediği gerekçesiyle kampüste "Filistin'e destek eylemini" yeniden başlattı.

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları...

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları karşısında üniversite yönetiminin geçen yıldan bu yana net tavır koymadığı ve taleplerine karşılık vermediği gerekçesiyle kampüste "Filistin'e destek eylemini" yeniden başlattı.

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