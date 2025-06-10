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Cengiz Aytmatov, Vefatının 17. Yılında Anıldı

Kırgız edebiyatının usta ismi Cengiz Aytmatov, vefatının 17. yılında mezarı başında anma etkinlikleriyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 11:45
Cengiz Aytmatov, Vefatının 17. Yılında Anıldı

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Mezarı Başında Anıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde, Türk dünyasının güçlü kalemlerinden biri olan Cengiz Aytmatov, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.

Etkinlikte Kimler Yer Aldı?

Etkinliğe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde bu yıl Şubat ayında kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal katıldı. Ayrıca, yazarın ailesi, meslektaşları ve sevenleri de anma etkinliğinde yer aldı.

Anma programına, Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Özbekistan'dan milletvekili Akmal Saidov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov da katıldı.

Aytmatov’un Anısına Çiçekler Bırakıldı

Ziyaretçiler, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde, 1938'de kurşuna dizilen Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov ile birlikte 138 Kırgız aydının mezarlarına çiçek bırakıp dua etti. Katılımcılar, "Ürkün" anıtı'na da çelenk koyarak Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını andı.

Daha sonra, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çiçek bırakıldı ve Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Aytmatov’un Önemi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Aytmatov’un kabrinde yaptığı açıklamada, "Aytmatov, Türk dünyasının sesi, ruhunun sesi ve manevi kültürümüzün mimarlarından biridir." ifadelerini kullandı. Topsakal, Aytmatov'un, 21. yüzyılda Türk dünyasının sözcüsü olduğunu vurguladı.

Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928'de Talas eyaletinin Şeker köyünde dünyaya gelmiştir. Mayıs 2008'de Tataristan'a yaptığı bir ziyaret sırasında rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya’da 10 Haziran 2008'de aramızdan ayrılmıştır.

Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof....

Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ve beraberindeki heyet, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti. Burada, "Ürkün" anıtına çelenk bırakıldı.

Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof....

Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ve beraberindeki heyet, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti. Burada, "Ürkün" anıtına çelenk bırakıldı.

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