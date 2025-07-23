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Cengiz Özkan, Hatay'daki Konserini Şehitler İçin Yarıda Bıraktı

Cengiz Özkan, Hatay'ın 86. yıl dönümü konserini şehit düşen işçiler için yarıda bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 23:07
Cengiz Özkan, Hatay'daki Konserini Şehitler İçin Yarıda Bıraktı

Özkan, Konserini Şehitler İçin İptal Etti

Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Hatay'ın ana vatana katılışının 86. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde performans sergileyen isimlerden biriydi. Etkinlik, Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Şehitler Üzerine Konser Duygusal Anlarla Dolu

Özkan, sevilen şarkılarını seslendirdiği esnada, Eskişehir-Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü'nün şehit düştüğü haberini aldı. Bu acı haber üzerine, sanatçı konserini aniden yarıda kesmek zorunda kaldı.

Bu olay, konser alanında bulunan müzikseverler arasında derin bir üzüntü yarattı ve sanatçı, şehitlere olan saygısını dile getirerek etkinlikten ayrıldı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk...

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan (sol 2), Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit düşmesi nedeniyle konserini yarıda bıraktı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk...

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan (sol 2), Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit düşmesi nedeniyle konserini yarıda bıraktı.

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